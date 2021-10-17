Психофизиолог объяснил, как не дать мозгу постареть к тридцати

В ряде случаев старение главной части человеческого тела, мозга, может происходить преждевременно. Уже к тридцати годам некоторые люди начинают замечать у себя проблемы с памятью и когнитивной активностью. Об этом рассказал психофизиолог Вячеслав Лебедев.

Ситуации, когда человек до тридцати лет мог успешно выполнять большое количество задач на работе, а позже стал чувствовать, что ему стало сложно это делать, встречаются нередко. Подобные случаи называют когнитивными нарушениями.

В молодом и среднем возрастах развитие таких нарушений, как считает специалист, достаточно легко замедлить. С этим справится здоровый образ жизни, включающий в себя три основные составляющие, каждая из которых необходима для нормальной работы мозга.

«Сон, питание и физическая активность - это... три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье», - цитирует эксперта радио Sputnik.

В случае, если нормализация рациона, сна и уровня активности не помогла добиться прогресса, следует обратиться к специалистам. Медики назначат требующееся в конкретном случае лечение и упражнения.