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Психофизиолог объяснил, как не дать мозгу постареть к тридцати

Анна Берестовая
05:00 17.10.2021
Специалист рассказал, как бороться с преждевременным старением мозга.
Психофизиолог объяснил, как не дать мозгу постареть к тридцати
© Фото: pexels.com
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В ряде случаев старение главной части человеческого тела, мозга, может происходить преждевременно. Уже к тридцати годам некоторые люди начинают замечать у себя проблемы с памятью и когнитивной активностью. Об этом рассказал психофизиолог Вячеслав Лебедев.

Ситуации, когда человек до тридцати лет мог успешно выполнять большое количество задач на работе, а позже стал чувствовать, что ему стало сложно это делать, встречаются нередко. Подобные случаи называют когнитивными нарушениями.

В молодом и среднем возрастах развитие таких нарушений, как считает специалист, достаточно легко замедлить. С этим справится здоровый образ жизни, включающий в себя три основные составляющие, каждая из которых необходима для нормальной работы мозга.

«Сон, питание и физическая активность - это... три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье», - цитирует эксперта радио Sputnik.

В случае, если нормализация рациона, сна и уровня активности не помогла добиться прогресса, следует обратиться к специалистам. Медики назначат требующееся в конкретном случае лечение и упражнения.

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