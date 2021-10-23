Адвокат Исмаилова заявил об обоснованности запроса на убежище для российского предпринимателя

Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован. Об этом заявил адвокат предпринимателя Милош Вуксанович.

В беседе с РИА Новости юрист отметил, что Исмаилов не может быть выдан России.

«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», - приводит агентство слова Вуксановича.

Российский адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Марина Русакова ранее рассказала, что ее подзащитный был освобожден из-под стражи. По ее словам, предприниматель получил политическое убежище в Черногории и «не может быть экстрадирован в РФ».

Российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов. По данным правоохранителей, по его заказу на Новорижском шоссе в Подмосковье расстреляли владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов - Юрия Брилева.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. СК РФ подготовил документы, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена из Черногории.

Решение о предоставлении убежища предпринимателю приняло в минувшую пятницу МВД балканской страны. Следственный комитет РФ, в свою очередь, выразил несогласие с таким решением.