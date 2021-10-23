Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Исмаилова заявил об обоснованности запроса на убежище для российского предпринимателя

Роман Захаров
18:31 23.10.2021
По словам юриста, его подзащитный не будет выдан российским правоохранителям.
Адвокат Исмаилова заявил об обоснованности запроса на убежище для российского предпринимателя
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
Читайте нас на:

Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован. Об этом заявил адвокат предпринимателя Милош Вуксанович.

В беседе с РИА Новости юрист отметил, что Исмаилов не может быть выдан России.

«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», - приводит агентство слова Вуксановича.

Российский адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Марина Русакова ранее рассказала, что ее подзащитный был освобожден из-под стражи. По ее словам, предприниматель получил политическое убежище в Черногории и «не может быть экстрадирован в РФ».

Российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов. По данным правоохранителей, по его заказу на Новорижском шоссе в Подмосковье расстреляли владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов - Юрия Брилева.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. СК РФ подготовил документы, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена из Черногории.

Решение о предоставлении убежища предпринимателю приняло в минувшую пятницу МВД балканской страны. Следственный комитет РФ, в свою очередь, выразил несогласие с таким решением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
В МИД РФ ответили на решение о «высылке» российских дипломатов из Приштины
17:33 В стране и мире
В «Газпроме» заявили о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за долга
16:11 В стране и мире
СМИ узнали о разногласиях на съемках в день трагедии с Болдуином
14:37 В стране и мире
Шойгу заявил, что план НАТО «сдерживания» в Афганистане закончился катастрофой
11:46 В стране и мире
Видео
Поток огня: момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео
Популярное
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Мясников перечислил опасные для сердца лекарства
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.