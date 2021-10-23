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Глава СК поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Тельмана Исмаилова

Анна Назайкина
13:44 23.10.2021
Ранее стало известно, что бизнесмен получил политическое убежище и уже вышел на свободу.
Глава СК поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче Тельмана Исмаилова
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Следственный комитет РФ не может согласиться с отказом Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого решения. Об этом говорится в сообщении СК России.

«Председатель СК РФ, на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», - сообщили в ведомстве.

Российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов. По данным следствия, по его заказу на Новорижском шоссе в Подмосковье расстреляли владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов - Юрия Брилева.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. СК РФ подготовил документы, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена из Черногории.

Впоследствии адвокат беглого бизнесмена подтвердила «Звезде», что Исмаилова не будут экстрадировать в Россию, он получил политическое убежище в Черногории и уже вышел на свободу.

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