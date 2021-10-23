В Совфеде предрекли Киеву неминуемый провал при попытках «вернуть» Крым и Донбасс

Попытки Украины «вернуть» Крым и Донбасс неминуемо закончатся провалом. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Насильно мил не будешь, ведь люди свой выбор уже сделали, все остальное - лишь политические манипуляции», - приводит ее слова RT.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Киев не намерен «возвращать» эти территории, поскольку и в Крыму, и в Донбассе люди не проголосуют за нынешнюю украинскую власть. Если бы выборы все-таки состоялись, то, по мнению экс-депутата Рады, жители Крыма и Донбасса отдали бы предпочтение партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Ковитиди отметила, что заявление Червоненко основано на знании настроений крымчан.

За воссоединение Крыма с РФ в 2014 году на референдуме высказалось большинство жителей полуострова. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос российской республики закрыт окончательно.