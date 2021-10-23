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В Приамурье уточнили количество погибших при столкновении поезда с грузовиком

Анна Касаткина
12:32 23.10.2021
По последним данным, помощник машиниста поезда скончался в больнице.
© Видео: МЧС РФ © Фото: achinsknovosti, Вконтакте
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Два человека погибли и два пострадали при столкновении локомотива с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде станции Ледяная в Амурской области. В больнице скончался помощник машиниста поезда, сообщили «Звезде» в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

По последним данным, погиб водитель грузовика и помощник машиниста, машинист и машинист-инструктор находятся в больнице.

На месте продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и возобновления движения поездов, прерванных из-за схода с путей локомотива и 14 вагонов. В работах задействованы восстановительные поезда Шимановск, Белогорск и Магдагачи Забайкальской дирекции инфраструктуры.

В сообщении железной дороги также отмечается, что по причине аварийной ситуации задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск - Владивосток. Пассажиры поезда обеспечены питанием.

Инцидент произошел в 10.58 по местному времени (4.58 мск) в субботу, 23 октября. Водитель грузовика выехал на переезд перед поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По факту произошедшего СК России начал доследственную проверку.

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