В ЮВО готовятся передать медучреждениям РФ более 20 тонн кислорода

В Южном военном округе приступили к формированию запасов жидкого медицинского кислорода для массовой помощи российским медицинским учреждениям. В настоящий момент по запросам глав регионов с хранилищ военных аэродромов ЮВО на лечение больных COVID-19 готовы передать более 20 тонн кислорода.

«Оказание помощи муниципальным медучреждениям в зоне ответственности ЮВО в доставке кислорода успешно организовано в Северной Осетии, где с августа текущего года на регулярной основе кислород доставляют в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владикавказ», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Военнослужащие ЮВО доставляют медицинский кислород в столицу Северной Осетии с военного аэродрома Моздок. Для этих целей была выделена унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС-М-К и КамАЗ сопровождения.

Ранее президент Владимир Путин распорядился оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода. Соответствующая задача поставлена главе Минобороны и командующим войсками военных округов.