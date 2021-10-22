Открытое горение на заводе под Рязанью ликвидировано

Открытое горение на заводе в Рязанской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС.

«В 09.31 (мск) на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 кв. м. Предварительно пострадали 17 человек. Из них семеро погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», - уточнили в ведомстве.

На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники.

Возгорание в одном из цехов завода произошло из-за нарушения технологического процесса, считают в МЧС. По данным информагентств, рязанский вице-премьер выехал на место инцидента, на завод направлено две бригады санавиации.