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Есть пострадавшие: под Рязанью произошел пожар в одном из цехов завода

Иван Линдеманн
09:30 22.10.2021
Площадь пожара устанавливается, угрозы населению нет, заявили в МЧС.
Есть пострадавшие: под Рязанью произошел пожар в одном из цехов завода
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В Рязанской области произошел пожар в одном из цехов завода. Об этом сообщили в региональном МЧС. В настоящее время площадь возгорания устанавливается.

«В 08:22 (мск) 22.10.2021 поступила информация о пожаре по адресу: Рязанская область, Шиловский район, п. Лесное. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик"», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что силы и средства двигаются к месту происшествия. Угрозы населению нет. Дальнейшая информация уточняется.

По данным МЧС, есть пострадавшие. Их количество не уточняется. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах отмечают, что три человека погибли, один пострадал. По информации агентства, рязанский вице-премьер выехал на место ЧП на заводе, туда направлено две бригады санавиации.

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