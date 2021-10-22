Есть пострадавшие: под Рязанью произошел пожар в одном из цехов завода

В Рязанской области произошел пожар в одном из цехов завода. Об этом сообщили в региональном МЧС. В настоящее время площадь возгорания устанавливается.

«В 08:22 (мск) 22.10.2021 поступила информация о пожаре по адресу: Рязанская область, Шиловский район, п. Лесное. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик"», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что силы и средства двигаются к месту происшествия. Угрозы населению нет. Дальнейшая информация уточняется.

По данным МЧС, есть пострадавшие. Их количество не уточняется. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах отмечают, что три человека погибли, один пострадал. По информации агентства, рязанский вице-премьер выехал на место ЧП на заводе, туда направлено две бригады санавиации.