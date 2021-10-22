В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе под Рязанью

Возгорание в одном из цехов завода в Рязанской области произошло из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в региональном МЧС. П данным ведомства, информация о пожаре поступила в 08:22 (мск) 22.10.2021.

«Было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик". Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет», - сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте пожара ликвидировано открытое горение на площади 160 кв.м. На месте работают более 170 человек и порядка 50 единиц техники.

По предварительным данным, семь человек погибли, один - госпитализирован, судьба еще девяти сотрудников остается неизвестной. По информации информагентств, рязанский вице-премьер выехал на мест инцидента, на завод направлено две бригады санавиации.