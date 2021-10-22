В Роспотребнадзоре оценили вероятность снижения заболеваемости COVID-19

Высокие показатели заболеваемости коронавирусом в России могут регистрироваться еще некоторые время, однако благодаря мерам по борьбе с инфекцией темпы роста постепенно начнут снижаться. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, вводимые властями меры повлияют на ситуацию, но сработают не сразу.

«Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса», - пояснила она РИА Новости.

В России накануне выявили исторические максимумы по смертности и заболеваемости коронавирусом: заразились 36339 человек, скончались - 1036. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, в Москве и Московской области - с 28 октября по 7 ноября. В столице и некоторых регионах страны также будут действовать дополнительные ограничения по борьбе с инфекцией.