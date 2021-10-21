Использование QR-кодов на мероприятиях в Москве станет обязательным

Посещение московских музеев и театров, а также мероприятий с 8 ноября будет возможно только по QR-кодам. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, использование QR-кодов и защитных масок станет обязательным на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятиях с присутствием более 500 человек одновременно. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек рекомендуется принять аналогичные меры.

На музеи и театры эта мера распространяется в случае, если их заполняемость превышает 70%.

В связи с введением домашнего режима для москвичей старше 60 лет будет приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. В то же время это ограничение не коснется граждан, переболевших в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации уже первым компонентом, уточнил глава города.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по худшему сценарию и город ожидает исторический пик по заболеваемости.