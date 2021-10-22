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«Могла стать известной на весь мир»: в Голливуде рассказали об убитой Болдуином кинооператоре

Анна Назайкина
18:49 22.10.2021
На съемках актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы.
«Могла стать известной на весь мир»: в Голливуде рассказали об убитой Болдуином кинооператоре
© Фото: halynahutchins, Instagram
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Кинооператора Галину Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, знал весь Голливуд. Воспоминаниями о ней в беседе с «Газетой.Ru» поделился продюсер, режиссер Алексей Федосов, он работал с погибшей.

«Это прекрасный, добрый, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке. Что бы ни происходило, она всегда улыбалась», - рассказал Федосов.

По его словам, окружавшие Хатчинс люди ценили ее за открытость, улыбчивость и профессионализм. Все русскоязычные коллеги по цеху в Калифорнии, считает Федосов, знали ее.

«У нее карьера шла вверх, у нее должно было быть блестящее будущее. Галина была крутым оператором, но могла стать известной на весь мир. Очень редко, когда женщина - оператор в кино... Мне кажется, любой русскоязычный киношник в Калифорнии знал ее», - заявил он.

Напомним, что ранее на съемочной площадке в США произошла трагедия. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

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