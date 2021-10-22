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В молочных продуктах нашли ключ к здоровой жизни для пожилых

Светлана Иванова
17:20 22.10.2021
При увеличении в рационе подопечных домов престарелых продуктов, богатых кальцием и белками, риск переломов всех типов снизился на 33%, выяснили исследователи.
В молочных продуктах нашли ключ к здоровой жизни для пожилых
© Фото: PublicDomainPictures, Pixabay
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Потребление богатых кальцием и белками молочных продуктов уменьшает число переломов и падений среди людей в домах престарелых. Речь идет о молоке, йогурте и сыре. К такому выводу пришли ученые из Австралии, Нидерландов и США в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в The BMJ.

В частности, сотрудники Вагенингенского, Калифорнийского и Мельбурнского университетов на протяжении двух лет отслеживали показатели здоровья 7 195 подопечных 56 домов престарелых. При этом в 27 из них поставляли молоко, сыр и йогурт с целью достичь норматива дневного потребления кальция и белков до 1 300 миллиграммов и одного грамма на килограмм массы тела соответственно. В 29 учреждениях нормативы для меню оставались на уровне 700 миллиграммов кальция в день и 0,9 грамма белков на килограмм массы тела.

Оказалось, что увеличение молочных продуктов в рационе пожилых людей привело к снижению на 33% риска переломов всех типов, в том числе на 46% - переломов шейки бедра. Также на 11% снизился и риск падений.

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