Врач развеяла знаменитые мифы о молочных продуктах

Терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева развеяла популярные мифы о вреде и пользе молочных продуктов.

Врач, в частности, рассказала об ошибочности мнения о том, что употребление жирного молока, сыра и творога приводит к росту уровня холестерина, а также повышает риск атеросклероза.

По словам диетолога, шведские ученые провели исследование и пришли к обратным выводам. Таким образом, богатая молочным жирами диета помогает снизить риск болезней сердца и сосудов. По словам ученых, молоко, йогурт и сыр могут защитить сердце, передает «АиФ».

Также Бурляева развеяла миф о том, что люди прибавляют в весе из-за жирных продуктов. По ее словам, недавно минздрав Великобритании выступил с утверждением о том, что молочные продукты умеренной жирности способствуют снижению риска развития ожирения.

Врач посоветовала избегать продуктов с маркировкой «обезжиренные», «лайт» и «с низким содержанием жира». По ее словам, они чаще всего содержат вредные соль и сахар.

Диетолог также не согласилась с тем мифом, что молоко является полезным, если в нем низкий уровень жира. В продукте жирностью 3,2 процента калорий в 1,5 раза больше по сравнению с 1,5-процентным молоком.

По мнению Бурляевой, ультрапастеризованное молоко не является более полезным чем пастеризованное. Оно нагревается сильнее, из-за чего в нем разрушаются витамины.

Ранее австралийские ученые заявили, что включение молочных продуктов в рацион оказывает благотворное действие на состояние сердечно-сосудистой системы, что приводит к снижению риска развития инфаркта.

При этом в первую очередь полезны для здоровья сердца жирные и ферментированные молочные продукты, в том числе кефир, сыр и йогурты.