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Москвичам объяснили введение QR-кодов

Светлана Иванова
15:11 22.10.2021
Введение QR-кодов нужно для того, чтобы люди постепенно привыкали к идее вакцинации от COVID-19.
Москвичам объяснили введение QR-кодов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Благодаря введению QR-кодов люди постепенно привыкают к мысли о вакцинации, тогда как нерабочие дни являются срочной мерой, направленной на разрыв цепочек заболеваемости. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто ввести QR-коды вместо локдауна.

Как подчеркнул градоначальник в эфире телеканала «Россия 1», для иммунизации населения потребуются месяцы, тогда как нерабочие дни вводятся при пиковых значениях пандемии и необходимости срочно снизить уровень заболеваемости.

«QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период этого вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что QR-коды не дадут эффекта, сопоставимого с введением нерабочих дней.

«Срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости», - указал градоначальник.

Он добавил, что вводить QR-коды имеет смысл на длительные периоды, минимум на полгода. От краткосрочного периода нет смысла. Собянин напомнил, что из-за введения QR-кодов летом у ресторанов доходы упали от 20% до 80%, поэтому такие меры нужно вводить точечно, в противном случае это грозит огромными убытками и огромным ударом по экономике.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по худшему сценарию и город ожидает исторический пик по заболеваемости. С 8 ноября посещение московских музеев, театров и развлекательных мероприятий будет возможно только по QR-кодам

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