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Песков объяснил низкие темпы вакцинации несознательностью россиян

Иван Линдеманн
14:31 22.10.2021
По словам представителя Кремля, российское здравоохранение за период пандемии проделало «гигантскую работу»: есть и опыт лечения, и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты.
Песков объяснил низкие темпы вакцинации несознательностью россиян
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Низкие темпы вакцинации в России обусловлены «проблемой с сознательностью граждан». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает», - сказал он.

По словам представителя Кремля, российское здравоохранение за период пандемии проделало «гигантскую работу»: есть и опыт лечения, и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты.

Власти пока не планируют вводить дополнительные меры поддержки россиян из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Уже действующие меры предусматривают пособия на детей, выплаты малоимущим и беременным женщинам. Также, по словам Пескова, нерабочие дни могут прервать цепочку заражений коронавирусом.

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