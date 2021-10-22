В Кремле пока не планируют дополнительных мер поддержки в связи с нерабочими днями

Власти пока не планируют вводить дополнительные меры поддержки россиян из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас действует целый ряд мер социальной поддержки на постоянной основе, об этом не надо забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», - сказал он.

Уже действующие меры поддержки предусматривают пособия на детей, выплаты малоимущим и беременным женщинам.

Также Песков рассказал, что нерабочие дни могут прервать цепочку заражений коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России, по данным на 22 октября, превысил 45%.