Водители оценили идею дифференцировать размер дорожных штрафов по регионам

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил российским регионам разрешить самостоятельно устанавливать размер штрафов за нарушение ПДД, а также увеличивать их размер при необходимости. Об этом политик рассказал «Звезде». Он подчеркнул, что в ряде регионов ныне действующие штрафы не имеют значимого эффекта.

По словам Старовойта, формирование у субъектов РФ собственной дифференцированной системы штрафов связано с платежеспособностью населения. Например, штраф в размере одной тысячи рублей будет существенным для жителя Курской области и незначительным - для москвича.

«Действующие сегодня тарифы для Москвы по некоторым видам нарушений, я считаю, невысокие, потому что есть гонщики, стритрейсеры, у которых сотни штрафов бывают оплачены, то есть для таких людей в таких объемах штрафы нарушения не считаются серьезными. Поэтому линейку, мне видится, можно принять с нарастающим итогом», - пояснил губернатор Курской области.

Опрошенные «Звездой» автолюбители по-разному отреагировали на инициативу. Например, водитель Андрей Шуткинов согласился с предложением разрешить регионам самостоятельно устанавливать размер штрафов за нарушение ПДД, однако счел, что их размер должен быть одинаковым по всей стране. Курянин Николай Плохих, напротив, обратил внимание на разницу в зарплатах в разных субъектах, назвав здравой идею дифференцировать штрафы в зависимости от платежеспособности жителей региона.