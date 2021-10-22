Директор Безрукова поделилась новой информацией о состоянии артиста

Заболевший коронавирусом Сергей Безруков чувствует себя хорошо. Пока что он продолжает находиться в больнице. Об этом «Звезде» рассказала директор артиста Ирина Савилова.

«У него все нормально. Я не ездила в больницу. У него все хорошо. Какую-то терапию врачи, наверное, делают», - сказала она.

О том, что Безруков заболел коронавирусом, стало известно 20 октября. По словам его директора, артист привился, но не успел ревакцинироваться из-за плотного графика.

В этот же день Безруков опубликовал видео из больницы, в котором рассказал о причинах своей госпитализации.