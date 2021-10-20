Директор Безрукова рассказала о самочувствии заболевшего коронавирусом актера

Заболевший коронавирусом Сергей Безруков чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» рассказала директор актера Ирина Савилова.

«Чувствует он себя хорошо, надо сказать, все нормально, у него легкая форма», - уточнила она.

Также, по словам директора, артист не так давно привился. В качестве вакцины от выбрал «КовиВак».

Ранее Безруков опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что заболел ковидом. Актер также рассказал, что чувствует себя хорошо и теперь у него есть время отдохнуть.