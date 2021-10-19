В Кремле оценили прекращение работы информбюро НАТО в Москве

Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, фактическое положение дел было оформлено юридически - диалога с Североатлантическим альянсом не было.

«В целом, если говорить об этой ситуации, то, собственно, положение дел де-факто просто оформлено де-юре... Отношений, собственно, никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями», - сказал он.

Кроме того, Песков напомнил, что НАТО при возникновении экстренных вопросов может обращаться к послу РФ в Бельгии.

«Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливается работа военной миссии связи альянса и постпредставительства.

Ранее стало известно о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа действия НАТО. Кроме того, она подчеркивала, что обвинения альянса российских дипломатов в «злонамеренных действиях» безосновательны и лицемерны.