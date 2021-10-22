Путин назвал отношения России и Израиля уникальными

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал отношения, которые сложились между РФ и Израилем, как уникальные. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», - сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду на преемственность политики Тель-Авива в отношении Москвы, «несмотря на внутриполитические баталии», которые неизбежны для каждого государства.

Президент напомнил, что у Москвы с прежним правительством Израиля сложились «деловые и доверительные отношения».

Нафтали Беннет в июле стал премьером Израиля, сменив на посту Биньямина Нетаньяху. Путин также поздравил израильского политика со вступлением в должность.