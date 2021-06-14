В стране и мире Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля Ян Брацкий Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля. Путин выразил надежду на конструктивный диалог между двумя странами. «Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», - подчеркнул президент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика