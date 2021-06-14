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Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля

Ян Брацкий
11:06 14.06.2021
Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.
Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля. Путин выразил надежду на конструктивный диалог между двумя странами.

«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», - подчеркнул президент.

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