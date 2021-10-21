Путин назвал главное достижение на посту президента

Президент России Владимир Путин считает, что снижение уровня бедности в стране с 40 миллионов человек до 19-20 миллионов, – одно из главных достижений в его работе на посту главы государства. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопрос, в ходе Валдайского форума.

«У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много – 19 с лишним или 20 миллионов человек, по разным подсчетам. Непомерно, но все-таки это не 40 миллионов. Вот это, пожалуй, самый главный результат», – сказал российский лидер.

По данным Росстата, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составило 17,8 миллиона человек – 12,1% населения. По итогам 2019 года этот показатель был равен 12,3% (18,1 миллиона человек).

Также на форуме Путин рассказал, что главный принцип российской «мягкой силы» это уважение к себе, своей стране и культуре. Он отдельно подчеркнул, что при этом не нужно никому ничего доказывать.