В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от коронавируса

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки умерли 1064 пациента.

Больше всего летальных исходов выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. За весь период пандемии в стране скончались 228 453 пациента с ковидом.

Кроме того, сегодня обновлен максимум по числу заболевших. За сутки инфекцию подхватили 37 141 человек. Общее число инфицированных коронавирусом в РФ с начала пандемии составляет 8 168 305. Выздоровели 7 117 060 пациентов.

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