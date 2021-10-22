Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»

Мужчина, прямо на сцене избитый бывшим лидером группы «Ляпис Трубецкой» Сергеем Михалком, отказался писать заявление на артиста. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, украинская полиция завела на Михалка дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф от 8,5 тысячи гривен (это около 23 тысяч рублей).

Стычка произошла накануне на концерте одного из проектов Сергея Михалка - «Ляпис-98». Артист позвал неизвестного мужчину из зала к себе на сцену и начал ругаться с ним, просил показать билеты и матерился. Затем музыкант схватил его и с размаху ударил головой. Пострадавшего унесли со сцены сотрудники охраны.