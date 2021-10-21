Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» ударил зрителя на концерте в Полтаве

Бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок ударил зрителя головой во время концерта в Полтаве. Кадры инцидента публикуют пользователи в социальных сетях.

На записи видно, как артист позвал неизвестного мужчину из зала к себе на сцену и начал ругаться с ним, просил показать билеты и матерился. Затем музыкант схватил его и с размаху ударил головой. Пострадавшего унесли со сцены сотрудники охраны.

Первый состав группы «Ляпис Трубецкой» был собран в 1989 году - тогда еще студентом Института культуры Сергеем Михалком. Сначала команда выступала на небольших белорусских музыкальных фестивалях, к середине 90-х коллектив узнали на родине.

В России успех к «ляписам» пришел в 1998 году, после выхода песни «Ты кинула». Группа начала активно гастролировать по территории России и СНГ. О роспуске знаменитой группы Михалок сообщил в 2014 году.



