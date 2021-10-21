На Украине против экс-солиста «Ляпис Трубецкой» возбудили дело за драку со зрителем

В отношении экс-лидера группы «Ляпис Трубецкой» и солиста музыкального коллектива Brutto Сергея Михалка заведено уголовное дело за драку на концерте в Полтаве. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

«Открыто и расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен, либо ограничение свободы до пяти лет», - цитирует Сулаева интернет-издание «Сегодня».

По версии следствия, Михалок во время концерта пригласил на сцену одного из зрителей, который ранее нелестно отозвался о его творчестве. После, музыкант ударил его по голове и повалил на пол. Многочисленные очевидцы случившегося опубликовали видеозапись инцидента в социальных сетях.