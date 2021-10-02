Суд Черногории направил Тельмана Исмаилова в экстрадиционный изолятор
Арестованный накануне бывший владелец Черкизовского рынка уже попросил у властей Черногории политического убежица.
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Защита Тельмана Исмаилова обжаловала его арест судом Подгорицы. Сейчас бывший владелец Черкизовского рынка направлен судом Черногории в экстрадиционный изолятор. Как сообщила адвокат Исмаилова Марина Русакова, арестованный уже попросил политического убежища у властей Черногории.
«Местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», - цитирует Русакову РИА Новости.
В России азербайджанскому миллиардеру заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. В Черногории бизнесмен был задержан согласно российскому ордеру на розыск.