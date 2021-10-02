Армия Салюков в Главном храме ВС РФ поздравил Сухопутные войска с годовщиной Алексей Курильченко Торжественные мероприятия в честь Дня Сухопутных войск прошли в Главном храме Вооруженных сил России. © Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих с 471-ой годовщиной со дня образования СВ. Торжественные мероприятия состоялись в Главном храме ВС РФ в парке Патриот. Руководитель отметил, что Сухопутные войска являются ключевым элементом обороны России. «Очень символично, что сегодня служба проходит - уже традиционно - в Главном храме Вооруженных сил. 471 год нашим Сухопутным войскам. Вчера вы слушали поздравления от верховного главнокомандующего, нашего президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Все отмечали вклад Сухопутных войск в дело обороны и защиты государства. Уверен, что и в дальнейшем поставленные перед нами задачи Сухопутные войска достойно выполнят, как это было и ранее», - сказал генерал армии. В программе праздничных мероприятий плац-концерт роты почетного караула и военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка, проведение реконструкции битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы». День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск берет свое начало с момента создания первого постоянного войска, Стрелецких полков, и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика