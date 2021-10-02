Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Салюков в Главном храме ВС РФ поздравил Сухопутные войска с годовщиной

Алексей Курильченко
13:49 02.10.2021
Торжественные мероприятия в честь Дня Сухопутных войск прошли в Главном храме Вооруженных сил России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих с 471-ой годовщиной со дня образования СВ. Торжественные мероприятия состоялись в Главном храме ВС РФ в парке Патриот. Руководитель отметил, что Сухопутные войска являются ключевым элементом обороны России.

«Очень символично, что сегодня служба проходит - уже традиционно - в Главном храме Вооруженных сил. 471 год нашим Сухопутным войскам. Вчера вы слушали поздравления от верховного главнокомандующего, нашего президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Все отмечали вклад Сухопутных войск в дело обороны и защиты государства. Уверен, что и в дальнейшем поставленные перед нами задачи Сухопутные войска достойно выполнят, как это было и ранее», - сказал генерал армии.

В программе праздничных мероприятий плац-концерт роты почетного караула и военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка, проведение реконструкции битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы».

День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск берет свое начало с момента создания первого постоянного войска, Стрелецких полков, и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.