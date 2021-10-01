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Путин поздравил Сухопутные войска с праздником

Тимур Шерзад
13:23 01.10.2021
Президент России выразил уверенность, что Сухопутные войска и впредь будут сохранять и приумножать уникальное ратное наследие, созданное предками в учениях и боях.
Путин поздравил Сухопутные войска с праздником
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником. 

«Мы отдаем дань безмерного уважения многим поколениям талантливых, мужественных военачальников, офицеров и рядовых, вписавших героические страницы в историю страны. И конечно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны особые слова признательности нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины», - говорится в сообщении от президента. 

Путин подчеркнул, что личный состав Сухопутных войск во все времена демонстрировал высокий уровень подготовки и продолжает это делать сегодня. По его словам, Сухопутные войска с честью выполняют поставленные задачи как в России, так и за ее пределами. Военнослужащие показывают хорошие результаты в ходе внезапных проверок, маневров и учений. 

Президент России выразил уверенность, что Сухопутные войска и впредь будут сохранять и приумножать уникальное ратное наследие, созданное предками в учениях и боях. И надежно стоять на страже национальных интересов России. 

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и их главком Олег Салюков.

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