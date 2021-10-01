Путин поздравил Сухопутные войска с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником.

«Мы отдаем дань безмерного уважения многим поколениям талантливых, мужественных военачальников, офицеров и рядовых, вписавших героические страницы в историю страны. И конечно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны особые слова признательности нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины», - говорится в сообщении от президента.

Путин подчеркнул, что личный состав Сухопутных войск во все времена демонстрировал высокий уровень подготовки и продолжает это делать сегодня. По его словам, Сухопутные войска с честью выполняют поставленные задачи как в России, так и за ее пределами. Военнослужащие показывают хорошие результаты в ходе внезапных проверок, маневров и учений.

Президент России выразил уверенность, что Сухопутные войска и впредь будут сохранять и приумножать уникальное ратное наследие, созданное предками в учениях и боях. И надежно стоять на страже национальных интересов России.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и их главком Олег Салюков.