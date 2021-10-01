Главком Сухопутных войск РФ поздравил военных и ветеранов с профессиональным праздником

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков обратился к ветеранам вооруженных сил, военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса с поздравлениями, посвященными 471 годовщине образования Сухопутных войск.

«Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск», - указал он.

Салюков рассказал, что с момента учреждения Иваном Грозным Сухопутные войска длительное время являлись единственной вооруженной силой страны.

«На всех этапах существования нашего государства они играли важнейшую, а зачастую и решающую роль в достижении победы над врагом», - обозначил генерал армии.

В соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года 1 октября стало отмечаться как День Сухопутных войск. К настоящему времени данные войска, по словам Главнокомандующего Сухопутными войсками, превратились в высокоорганизованную современную структуру, успешно выполняющую поставленные перед ней задачи.

«Военнослужащие демонстрируют мастерство и решительность, умение слаженно действовать в ходе учений…, при выполнении специальных задач а также в Армейских международных играх. Уверен, что личный состав Сухопутных войск и в дальнейшем будет повышать свой профессиональный уровень, останется надежной защитой и опорой России и непреодолимой преградой, способной отразить агрессию против нашей страны», - обозначил он.

В завершении Салюков пожелал всем ветеранам, военнослужащим и работникам ОПК, а также их близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов и достижений на благо Отечества.