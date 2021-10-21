Грузовик «Прогресс» отделился от МКС для стыковки с модулем «Наука»

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» на сутки отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС). Автономный полет продлится 29 часов, за это время грузовик удалится от станции на 185 километров, совершит несколько маневров и вновь пристыкуется, но уже к модулю «Наука», сообщает «Роскосмос».

Перестыковка грузового корабля позволит подготовить орбитальную станцию к приему нового модуля «Причал», пишет РИА Новости. Его запуск планируется на 24 ноября.

При «перепарковке» корабль «Прогресс МС-17» захватит с собой адаптер, мешающий причаливанию нового модуля. Новый модуль «Причал» имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также модулей.