Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Грузовик «Прогресс» отделился от МКС для стыковки с модулем «Наука»

Ян Брацкий
02:44 21.10.2021
Грузовик удалится от станции на 185 километров, совершит несколько маневров и вновь пристыкуется, но уже к модулю «Наука».
Грузовик «Прогресс» отделился от МКС для стыковки с модулем «Наука»
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» на сутки отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС). Автономный полет продлится 29 часов, за это время грузовик удалится от станции на 185 километров, совершит несколько маневров и вновь пристыкуется, но уже к модулю «Наука», сообщает «Роскосмос».

Перестыковка грузового корабля позволит подготовить орбитальную станцию к приему нового модуля «Причал», пишет РИА Новости. Его запуск планируется на 24 ноября.

При «перепарковке» корабль «Прогресс МС-17» захватит с собой адаптер, мешающий причаливанию нового модуля. Новый модуль «Причал» имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также модулей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.