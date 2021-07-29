Названа дата запуска российского модуля «Причал» на МКС

Запуск узлового модуля «Причал» на Международную космическую станцию предварительно запланирован на 24 ноября 2021 года. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — Узлового (Причал)», — рассказал он в Telegram.

Рогозин добавил, что запуск модуля позволит расширить возможности стыковок кораблей со станцией, в том числе нового корабля для полетов к Луне «Орел».

Ранее сообщалось, что «Причал» будет иметь шесть стыковочных узлов для приема и размещения вкруг него других модулей и кораблей.

В четверг, 29 июля, к МКС пристыковался российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука».