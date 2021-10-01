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Субмарина - носитель ядерных торпед «Посейдон» и «Князь Олег» завершат испытания в этом году

Тимур Шерзад
18:08 01.10.2021
Будниченко добавил, что, несмотря на сдачу, завод продолжает активно работать. В этом году заложены еще две атомные подлодки - «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». По его словам, судоверфь прикладывает максимальные усилия для ритмичного строительства. 
Субмарина - носитель ядерных торпед «Посейдон» и «Князь Олег» завершат испытания в этом году
© Фото: Минобороны России
«Князь Владимир», однотипная подлодка с субмариной «Князь Олег»
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Субмарина - носитель ядерных торпед «Посейдон» под названием «Белгород», а также подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» завершат испытания в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. 

«В сдаточной программе - несколько кораблей поколения 4+. Летом мы вывели из цеха многоцелевую АПЛ "Красноярск" проекта "Ясень-М", а весной передали ВМФ головной ракетоносец этого проекта "Казань". На очереди - "Новосибирск", "Князь Олег" и "Белгород". Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», - отметил он. 

Будниченко добавил, что, несмотря на сдачу, завод продолжает активно работать. В этом году заложены еще две атомные подлодки - «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». По его словам, судоверфь прикладывает максимальные усилия для ритмичного строительства. 

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