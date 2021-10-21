Армия Ракетный подводный крейсер «Князь Олег» запустил «Булаву» из акватории Белого моря Иван Линдеманн Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. Боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» произвел пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря. Стрельба была выполнена в рамках программы государственных испытаний. «Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район», - рассказали в министерстве обороны. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» является атомной подводной лодкой 4-го поколения проекта «Борей-А». Ранее стало известно, что субмарина-носитель ядерных торпед «Посейдон» под названием «Белгород», а также подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» завершат испытания в этом году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика