Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова заявила, что НАТО похоронила совместный совет с Россией

Светлана Иванова
16:16 21.10.2021
Представитель МИД РФ указала на нежелание альянса «совместно искать пути к деэскалации».
Захарова заявила, что НАТО похоронила совместный совет с Россией
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

НАТО фактически похоронила совместный совет с Россией, отказавшись от контактов по военной линии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула в ходе брифинга с журналистами, что Североатлантический альянс привел отношения с Москвой в худшее состояние за всю историю.

«Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны», - сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на нежелание НАТО «совместно искать пути к деэскалации». По мнению Захаровой, в подобных условиях работать с блоком относительно вопросов вызовов и угроз региональной и глобальной безопасности «и невозможно, и не имеет смысла».

Представитель МИД РФ выразила сомнение, что Москве со Столтенбергом возможно о чем-то говорить, а также подчеркнула, что все заявления НАТО и его генсека об отношениях с Россией невозможно воспринимать всерьез. Захарова, в частности, обратила внимание на противоречие между словами Столтенберга и реальными действиями НАТО: так, генсек альянса выражает желание разговаривать с Москвой, при этом НАТО лишает аккредитации российских дипломатов.

Ранее Североатлантический альянс принял решение сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливает работу военной миссии связи альянса и постпредставительства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске
15:26 Армия
Видео
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов армии
13:39 В стране и мире
Без поездок и гостей: Роспотребнадзор дал рекомендации в связи с нерабочими днями
13:30 В стране и мире
Видео
Игрок Team Spirit рассказал, что Шойгу поздравил его с победой на ЧМ по Dota 2
11:46 В стране и мире
Видео
Врач оценил опасность нового варианта дельта-штамма COVID-19
Популярное
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые назвали три признака внешности лжецов
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.