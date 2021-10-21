Захарова заявила, что НАТО похоронила совместный совет с Россией

НАТО фактически похоронила совместный совет с Россией, отказавшись от контактов по военной линии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула в ходе брифинга с журналистами, что Североатлантический альянс привел отношения с Москвой в худшее состояние за всю историю.

«Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны», - сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на нежелание НАТО «совместно искать пути к деэскалации». По мнению Захаровой, в подобных условиях работать с блоком относительно вопросов вызовов и угроз региональной и глобальной безопасности «и невозможно, и не имеет смысла».

Представитель МИД РФ выразила сомнение, что Москве со Столтенбергом возможно о чем-то говорить, а также подчеркнула, что все заявления НАТО и его генсека об отношениях с Россией невозможно воспринимать всерьез. Захарова, в частности, обратила внимание на противоречие между словами Столтенберга и реальными действиями НАТО: так, генсек альянса выражает желание разговаривать с Москвой, при этом НАТО лишает аккредитации российских дипломатов.

Ранее Североатлантический альянс принял решение сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливает работу военной миссии связи альянса и постпредставительства.