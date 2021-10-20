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Столтенберг заявил о готовности НАТО к контактам с Россией

Анна Назайкина
18:02 20.10.2021
Важно вести открытый диалог, отметил генеральный секретарь альянса.
Столтенберг заявил о готовности НАТО к контактам с Россией
© Фото: w80, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
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Североатлантический альянс готов к взаимодействию с Москвой, если она готова к этому. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны... Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия - НАТО», - заявил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливается работа военной миссии связи альянса и постпредставительства.

Ранее стало известно о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без ответа действия НАТО. Кроме того, она подчеркивала, что обвинения альянса российских дипломатов в «злонамеренных действиях» безосновательны и лицемерны.

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