Столтенберг заявил о готовности НАТО к контактам с Россией

Североатлантический альянс готов к взаимодействию с Москвой, если она готова к этому. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны... Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия - НАТО», - заявил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация прекращает в столице работу информбюро НАТО, также приостанавливается работа военной миссии связи альянса и постпредставительства.

Ранее стало известно о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без ответа действия НАТО. Кроме того, она подчеркивала, что обвинения альянса российских дипломатов в «злонамеренных действиях» безосновательны и лицемерны.