Россиянка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в своей карьере стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Спортсменка завоевала золото в личном многоборье на международном турнире в Китакюсю (Япония).

Результат россиянки составил 56,632 балла, серебро и бронзу выиграли американки Лиэнн Вонг (56,340 балла) и Кайла ди Челло (54,566 балла). Еще одна россиянка - Владислава Уразова - стала четвертой, набрав 53,598 балла.

Своей победой Мельникова оборвала победную серию американских гимнасток в личном многоборье на чемпионатах мира. С 2011 года семь раз подряд высшую награду завоевывали спортсменки из США: в 2011 году - Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год - Симона Байлз, в 2017 году - Морган Херд, в 2018 и 2019 годах - снова Байлз.

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио Мельникова стала чемпионкой в командных соревнованиях и завоевала две бронзы в отдельных видах снарядов.