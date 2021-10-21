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Россиянка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Светлана Иванова
15:19 21.10.2021
Никто из россиянок за последние 11 лет не мог составить конкуренцию спортсменкам из США.
Россиянка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в своей карьере стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Спортсменка завоевала золото в личном многоборье на международном турнире в Китакюсю (Япония).

Результат россиянки составил 56,632 балла, серебро и бронзу выиграли американки Лиэнн Вонг (56,340 балла) и Кайла ди Челло (54,566 балла). Еще одна россиянка - Владислава Уразова - стала четвертой, набрав 53,598 балла.

Своей победой Мельникова оборвала победную серию американских гимнасток в личном многоборье на чемпионатах мира. С 2011 года семь раз подряд высшую награду завоевывали спортсменки из США: в 2011 году - Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год - Симона Байлз, в 2017 году - Морган Херд, в 2018 и 2019 годах - снова Байлз.

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио Мельникова стала чемпионкой в командных соревнованиях и завоевала две бронзы в отдельных видах снарядов.

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