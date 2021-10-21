Матвиенко не заметила ухода балтийской и польской делегаций во время ее выступления

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, во время выступления которой на Конференции европейских спикеров зал покинули делегации Польши и стран Балтии, отреагировала на инцидент.

Матвиенко подчеркнула, что не заметила ухода представителей сената Польши и стран Балтии с заседания, посвященного кризису демократии и здравоохранения из-за пандемии COVID-19.

«Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура», - цитирует РИА Новости спикера Совфеда РФ.

Она добавила, что подобный эпизод может указывать на отсутствие желания конструктивно общаться.

«Даже когда речь идет о пандемии, о такой трагедии во всем мире, они все равно пытаются кому-то что-то продемонстрировать», - подчеркнула Матвиенко.

Также она призвала не масштабировать эту историю, которую, по словам спикера Совфеда, заметили только журналисты.