Матвиенко пригласила Путина посетить Евразийский женский форум
В основе программы Евразийского форума в этом году будет обсуждение миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия.
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко во время совещания президента РФ с постоянными членами Совбеза РФ пригласила российского лидера Владимира Путина принять участие в Евразийском женском форуме.
Руководитель страны приглашение Матвиенко принял.
«На форуме, о котором вы сказали, постараюсь быть», - отметил Путин.
В этом году, как указывается на сайте организации, ключевой темой женского форума станет обсуждении роли женщины в построении стабильного и безопасного будущего.
«В основе программы - обсуждение миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия», - сообщили организаторы.
Евразийский женский форум пройдет с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.