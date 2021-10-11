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Матвиенко пригласила Путина посетить Евразийский женский форум

Валентина Пескова
16:55 11.10.2021
В основе программы Евразийского форума в этом году будет обсуждение миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия.
Матвиенко пригласила Путина посетить Евразийский женский форум
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко во время совещания президента РФ с постоянными членами Совбеза РФ пригласила российского лидера Владимира Путина принять участие в Евразийском женском форуме.

 Руководитель страны приглашение Матвиенко принял. 

«На форуме, о котором вы сказали, постараюсь быть», - отметил Путин.

В этом году, как указывается на сайте организации, ключевой темой женского форума станет обсуждении роли женщины в построении стабильного и безопасного будущего.

«В основе программы - обсуждение миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия», - сообщили организаторы.

Евразийский женский форум пройдет с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

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