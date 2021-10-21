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Современные лаборатории и система безопасности полетов: как прошла рабочая поездка Шойгу в Москве

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
13:52 21.10.2021
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал сегодня 27-й научный центр Минобороны. Его сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Система, способная оперативно доводить информацию об авиационных событиях, создана в Службе безопасности полетов авиации ВС России. Она позволит свести к минимуму риск инцидентов в воздухе. Все данные об этих инцидентах будут стекаться в Центр безопасности полетов авиации ВС РФ, в котором сегодня побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Центр объединит в себе как информацию, поступающую из Национального центра управления обороной РФ, так и информацию из различных гражданских ведомств и министерств, даже Белоруссии.

На территории нового, открытого только сегодня военного городка будут располагаться корпуса, созданные на базе 27-го научного центра, а также современное военное общежитие, в которое скоро смогут въехать 100 семей военнослужащих.

Шойгу смог ознакомиться с условиями проживания военнослужащих, посетил номера квартирного типа. Там же для министра провели экскурсию по выставке, которая рассказывает об истории войск РХБЗ.

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