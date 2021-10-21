Шойгу проинспектировал новейшие лаборатории 27-го Научного центра МО в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в 27-й Научный центр Минобороны в Москве. Главу российского военного ведомства сопровождал Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистры обороны Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов.

Центр получил новый лабораторный корпус, оснащенный передовым оборудованием, он позволит военным ученым использовать новые методики для изучения новых заболеваний и разработки препаратов против них, заявил Шойгу.

Глава военного ведомства проинспектировал новые лаборатории биохимических исследований и химико-аналитического контроля. Шойгу также осмотрел административные здания центра и общежитие.

«Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующие всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры. Здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия», - сказал министр во время посещения центра.

Как пояснил начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов, лаборатория центра признана одной из лучших в мире. Он добавил, что здесь будут идти не только исследования различных веществ, но и их синтез для создания стандартов и занесения в электронную базу. По словам Кириллова, лаборатории отвечают современным вызовам. Ученые 27-го Научного центра разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий коронавируса. Одно из таких уже готово, центр начал ее регистрацию, отметил он.

Также сообщается, что Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов в Москве.