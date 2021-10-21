Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов в Москве

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов ВС РФ, созданную в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ.

В новую систему загружена база авиационных событий и материалы, касающиеся безопасности полетов, начиная с 2000 года.

Система может получить статус межведомственной. Сейчас идет работа по подключению к ней органов безопасности полетов федеральных органов исполнительной власти.

Планируется, что к системе подключат Управление Вооруженных сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии. Такое решение было принято по результатам прошедшей в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как рассказал Шойгу его заместитель Тимур Иванов, система расположена в полностью автономном здании в Москве. Оно было построено военными строителями менее чем за год. Помимо программно-аппаратного пункта управления, в здании расположены лабораторные помещения, спортивные залы.

Также министр обороны России проинспектировал новейшие лаборатории 27-го Научного центра МО в Москве.

