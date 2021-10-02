Задержан владелец квартиры, где скрывался Саакашвили

В Грузии задержали хозяина квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Службы государственной безопасности Грузии.

Сам Михаил Саакашвили, которого объявили в розыск, сообщил, что находится в городе Батуми на территории Грузии. Бывший президент выложил ролик в социальной сети, где показывает пейзажи, напоминающие Батуми, однако к тому моменту официального подтверждения нахождения Саакашвили в стране не было.

Позднее Михаила Саакашвили задержали. Видео с участием экс-президента Грузии разлетелось по Сети. На кадрах видно, как закованный в наручники Саакашвили улыбается в сопровождении полицейских.