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Военные ученые получили новое общежитие в Москве

Андрей Аркадьев
12:09 21.10.2021
В общежитии разместятся около 100 семей военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил РФ сотрудников 27-го Научного центра Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российских военных ученых поселят в новом общежитии в Москве. Новостройка в шесть этажей была возведена меньше, чем за год. В ней разместятся около 100 семей военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ сотрудников 27-го Научного центра Минобороны.

При строительстве здания использовались современные технологии. В общежитии имеется все для комфортного проживания семей.

Новый военный городок в Москве, в котором расположены Центр безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ и 27-й Научный центр, был построен меньше чем за год.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов в Москве. Он также проинспектировал новейшие лаборатории 27-го Научного центра.

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