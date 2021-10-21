Военные ученые получили новое общежитие в Москве

Российских военных ученых поселят в новом общежитии в Москве. Новостройка в шесть этажей была возведена меньше, чем за год. В ней разместятся около 100 семей военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ сотрудников 27-го Научного центра Минобороны.

При строительстве здания использовались современные технологии. В общежитии имеется все для комфортного проживания семей.

Новый военный городок в Москве, в котором расположены Центр безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ и 27-й Научный центр, был построен меньше чем за год.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов в Москве. Он также проинспектировал новейшие лаборатории 27-го Научного центра.