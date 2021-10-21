Российская сборная по футболу поднялась на 33-е место в рейтинге FIFA

Международная федерации футбола (FIFA) подняла в своем рейтинге российскую сборную по футболу. Подопечные Валерия Карпина расположились на 33-й позиции вместо 37-й. Обновленная версия списка опубликована на официальном сайте организации.

В активе сборной России 1 497 очков. В октябре футболисты национальной команды провели два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россияне одержали победу над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Валерий Карпин стал главным тренером сборной по футболу в июле 2021 года. В сентябре россияне поднялись с 41-го на 37-е место в рейтинге FIFA, сыграв в отборочном турнире чемпионата мира - 2022 вничью с командой Хорватии (0:0) и победив команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0).