Карпин прокомментировал назначение на должность главного тренера сборной РФ по футболу
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России по футболу. По его словам, новая должность станет интересным этапом в его карьере.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - приводит слова Карпина сайт РФС.
Решение назначить на должность главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина принял сегодня Российский футбольный союз. Ранее эту должность занимал Станислав Черчесов.