Футболисты сборной России отметили победу над Словенией песней «Валера, Валера»

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в игре отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на территории соперников, в городе Мариборе, и завершился со счетом 2:1.

Громкая победа послужила поводом для шумного празднования - в раздевалке сразу после матча футболисты вместе с главным тренером сборной Валерием Карпиным спели песню «Валера, Валера».

Авторами двух голов российской команды, забитых на 28-й и 32-й минутах встречи, стали защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. На 40-й минуте игры сократить разрыв удалось полузащитнику сборной Словении Йосипу Иличичу.

Благодаря этой победе Россия вышла на первое место в группе Н с 19 очками.