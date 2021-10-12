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Футболисты сборной России отметили победу над Словенией песней «Валера, Валера»

Алена Миронова
11:18 12.10.2021
Сборная России обыграла команду Словении в отборочном матче ЧМ-2022.
© Видео: Сборная России по футболу, Telegram © Фото: Сборная России по футболу, Telegram
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Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в игре отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на территории соперников, в городе Мариборе, и завершился со счетом 2:1.

Громкая победа послужила поводом для шумного празднования - в раздевалке сразу после матча футболисты вместе с главным тренером сборной Валерием Карпиным спели песню «Валера, Валера».

Авторами двух голов российской команды, забитых на 28-й и 32-й минутах встречи, стали защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. На 40-й минуте игры сократить разрыв удалось полузащитнику сборной Словении Йосипу Иличичу.

Благодаря этой победе Россия вышла на первое место в группе Н с 19 очками.

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