Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде отправили в СИЗО

Подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы в Вологде женщину отправили в СИЗО. Под стражей она будет находиться два месяца, до 18 декабря.

«Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

Отмечается, что суд обратил внимание на несколько фактов: тяжесть, обстоятельства совершенного преступления и личность подозреваемой.

По данным следствия, 16 октября женщина обманным путем заманила к себе в квартиру двух девочек. Позднее одну она отпустила, а вторую убила. Подозреваемую обнаружили после отравления неизвестными препаратами в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Мурманск. Ее сняли с поезда медицинские работники в Республике Карелия.